قال الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز سيداري والمجلس العربي للمياه والخبير الدولي للمياه، إن الدول العربية استوردت ما يقدر بحوالي 288 مليار م3/عام من المياه الافتراضية في صورة المنتجات الزراعية الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار. وقامت بتصدير 33 مليار م3/عام من المياه الافتراضية فى صورة منتجات زراعية غذائية مقدرة بنحو 16 مليار دولار.

وأضاف أبوزيد، في كلمته خلال إطلاق التقرير الثالث للأمن المائي العربي، أن مؤشرات حوكمة المياه توضح أن الدول العربية تفقد حوالي 5.8 مليار م3 في العام من شبكات المياه المنزلية والحضرية نتيجة لتهالك الشبكات والحاجة للإحلال والتجديد، كما بلغت الفواقد التجارية من الإمداد بالمياه المنزلية والحضرية حوالي 3.2 مليار م3 من المياه في العام لم يتم المحاسبة عليها نتيجة الوصلات غير الرسمية أو الفواتير غير المحصلة من المستخدمين.

وأوضح أن التقرير شمل تقدير متوسط مؤشر الكفاءة الكلية لاستخدام المياه على مستوى الدول العربية بحوالي 73%، ومتوسط مؤشر استنزاف الموارد المائية المتجددة بحوالي 136% والذي يعكس ندرة الموارد المائية المتجددة ولجوء الدول العربية لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة. ولفت "أبوزيد"، إلي إنه رغم أن مؤشرات استخدامات المياه فى الزراعة توفر 900 وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة فى الزراعة مقابل 17 ألف وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة فى الصناعة. بما يعني أن المياه في القطاع الصناعي توفر عائد اقتصادي أكبر إلا أن استخدامات المياه في الزراعة لها علاقة بتحقيق الأمن الغذائي الذي يجب أن يحتل المرتبة الاولي في أولويات متخذي القرار، ما يدعو إلى ضرورة وأهمية النظر إلى تأثير ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة العربية إذا ما انتهجت الدول هذه السياسة في ظل شح الموارد المائية المتجددة.

وشدد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز سيداري والمجلس العربي للمياه، على أنه لابد من الحصول على المعلومات اللازمة لإدارة المياه بالكفاءة المطلوبة. وأنه من هنا جاءت أهمية إستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية للحصول على بعض المعلومات الخاصة بالأمطار واستخدامات الأراضي واستهلاك الغطاء الخضري من زراعات مطرية وفواقد البخر والزحف العمراني على الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على استخدامات المياه.

وقال "أبوزيد"، إن أهم مخرجات التقرير الثالث للوضع المائي فى المنطقة العربية هي أن الموارد المائية الزرقاء (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالي 91 مليار متر مكعب في العام (م3/عام)، وأن المياه التي تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالي 163 مليار م3/عام، وأن المياه الخضراء التي ساهمت مباشرة فى الزراعات المطرية والغطاء الخضري بلغت 150 مليار م3/عام.

وأضاف أن الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية تصل إلى حوالي 74 مليار م3/عام، وتشمل حوالي 7 مليار م3من المياه المحلاة، 18 مليار م3 من الصرف المنزلي، 6.7 مليار م3 من الصرف الصناعي، 28 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي، وحوالى 7.5 مليار م3 من المياه الجوفية المعاد استخدامها و 5.7 مليار م3 من المياه الجوفية شبة المالحة.

أوضح "أبوزيد"، أن إجمالي ما يستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية يبلغ حوالى 29 مليار م3/عام، بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التى تصل إلي 235 مليار م3/عام مشيرا إلي إنه نتيجة للشح المائى فى المنطقة فقد وصل متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة لحوالى 575 متر مكعب/فرد/عام، أى تحت حد الفقر المائى المعروف 1000 متر مكعب/فرد/عام. وهناك حوالي 17 دولة عربية تحت حد الفقر المائى.وأشار إلي أن الزحف العمراني على الغطاء الخضري بلغ حوالى 188 ألف هكتار أدت الى استبدال إستخدام المياه المستهلكة فى الغطاء الخضري المقدرة مليار متر مكعب/عام، باستخدامات منزلية مقدرة بحوالي 1.7 مليار م3.