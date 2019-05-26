تقدم العديد من المطاعم خلال شهر رمضان الكريم مجموعة متنوعة من الأطباق والمأكولات "أوبن بوفيه"، وترصد "الوطن" لقرائها أبرز هذه المطاعم على النحو التالي:

Geo restaurant & café

يقع في المهندسين، ويقدم يوميًا أصناف مختلفة من الطعام، من بينها فراخ بانيه، محشي ورق عنب، ممبار، سمبوسة بالجبنة، كوسة بالبشاميل، جلاش باللحمة المفرومة، بالإضافة إلى السلطات والمشروبات الرمضانية.

يعتبر الديكور من مميزات المطعم وينقلك إلى 4 دول مختلفة هي روسيا، إيطاليا، فرنسا وانجلترا، ويصل سعر الفرد في البوفيه 175 جنيهًا قبل الخدمة والضريبة.

Andrea Group

يقع في التجمع الخامس، ويقدم أصناف متنوعة من الطعام "أوبن بوفيه"، تحتوي على 6 أطباق رئيسية هي: (نصف فرخة بالزعتر 120 جنيهًا، شيش طاووق 130 جنيهًا، فرخة مخلية 150 جنيهًا، سِمَّان 150 جنيهًا، كباب وكفتة 150 جنيهًا، مكس جريل 150 جنيهًا)، بالإضافة إلى السلطات والحلويات الشرقية.

Casper & Gambini’s

يقع في مدينة نصر، وتحتوي قائمة الطعام على أنواع مختلفة وكثيرة من المأكولات ومن بينها المشويات، البرجر، السلطات بأنواعها، والمأكولات البحرية المختلفة، والبيتزا، بالإضافة إلى منيو خاص بالمأكولات التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

بيت زمان

له فرعان في التجمع الخامس والمنيل، وتضم قائمة الطعام مجموعة مختلفة من الأصناف الشرقية، منها المحاشي بأنواعها، السلطات، المقبلات، الطواجن، والمشروبات الرمضانية المختلفة (قمر الدين- السوبيا- التمر الهندي- الخروب- الكركديه).

ويصل سعر الفرد 210 جنيهًا، كما توجد منطقة مخصصة للأطفال.

Carpaccio

يقع في المعادي، وتحتوي قائمة الطعام على أطباق رئيسية تتراوح أسعارها بين 110 و155 جنيهًا، الشوربة بأنواعها وتتراوح أسعارها بين 33 و38 جنيهًا، أطباق الحلو وتصل أسعارها إلى 50 جنيهًا.