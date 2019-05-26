قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كل من، نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية.

وذكرت الدعوى أنّ "الهلباوى"، مقيدة في جدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة في جدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772، وتدعي زورا في الصحف والدعاوى أنّها مقيدة أمام محكمة النقض، رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمامها.

وتابعت الدعوى أنّ الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد في جدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات، ما يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.