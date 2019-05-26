أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اعتماد إجازة عيد الفطر لمدة أسبوع، بناء على توجيهات من رئيس الدولة، ومجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد.

وعبر حساب وزارة التربية والتعليم الرسمي على "تويتر"، أشارت إلى اعتماد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي ابتداءً من يوم الأحد 2 يونيو، ولمدة أسبوع، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت 10 أيام مدة إجازة عيد الفطر، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في السعودية سلطان الظاهر، إن إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة، ستبدأ من يوم 25 رمضان وتنتهي بنهاية يوم 5 شوال، بحسب صحيفة "سبق".