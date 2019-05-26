يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 33

شبين الكوم 20 32

طنطا 18 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 14 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 26

السلوم 18 35

سيوة 19 38

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 32

الإسماعيلية 18 33

السويس 18 33

العريش 19 26

رفح 19 26

رأس سدر 26 34

نخل 16 34

نويبع 26 33

طابا 24 33

كاترين 18 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 39

الغردقة 27 40

مرسى علم 26 39

الفيوم 21 36

بنى سويف 22 36

المنيا 21 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 42

الأقصر 28 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 31 43

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 33

أبو رماد 25 33

حلايب 24 31

رأس حدربة 23 30

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 42

المدينة 28 43

الرياض 24 41

المنامة 30 37

أبوظبى 30 42

الدوحة 27 38

الكويت 26 42

دمشق 12 34

بيروت 20 26

عمان 16 33

القدس 16 28

غزة 18 26

بغداد 25 42

مسقط 30 38

صنعاء 12 23

الخرطوم 31 42

طرابلس 17 24

تونس 16 21

الجزائر 12 22

الرباط 13 28

نواكشوط 20 26