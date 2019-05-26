تقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بإحراز جامعة القاهرة تقدمًا ملحوظًا في تصنيف Leiden الهولندي للجامعات لعام 2019، بعد فحص 30 ألف جامعة طبقا للمعايير الدولية للتصنيف حيث تم إدراج 5 جامعات مصرية على رأسهم جامعة القاهرة.

وقال "حسب الله" في بيان أصدره اليوم، أن تصنيف Leiden الهولندي، فى تقريره السنوى لتصنيف الجامعات أكد أن جامعة القاهرة، نشرت 7406 بحثا دوليا، منهم 5749 بحثاً بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثا بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثاً متميزا داخل أفضل 10% من المجلات العالمية، محتلة المركز 341 عالميًا، مؤكدا أن هذا النجاح يرجع الفضل الأول فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق عاما للتعليم في مصر ولأول مرة في التاريخ.

ووجه التهنئة القلبية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ولجميع قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا فى تقدم التصنيف الدولى لجامعة القاهرة من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة فى شتى مجالات البحث العلمى، مطالبا ببذل المزيد من بذل الجهد من أجل التقدم والارتقاء بمستوى البحث العلمى في إطار نظرية التنمية الشاملة حتى تظل جامعة القاهرة سباقة دائما فى مجال البحث العلمى والتعليمى وحتى تستفيد جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بابحاث جامعة القاهرة.

كما وجه الدكتور صلاح حسب الله التهنئة للجامعات المصرية ورؤسائها الإجلاء حيث ظهر فى التصنيف الهولندى للجامعات كل من جامعات عين شمس والمنصورة والإسكندرية، والزقازيق، وتربعت جامعة القاهرة على عرش الجامعات الافريقية والمصرية التى ظهرت فى التصنيف محتلة المركز الأول من حيث عدد الأبحاث عام ٢٠١٩ بواقع ٧٤.٦ بزيادة ٩٠٢ بحثا عن عام ٢٠١٨.

ووفقاً لنتائج تصنيف Leiden الهولندي 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 – 2017 في أعلى 10% من المجلات العالمية هي جامعة القاهرة نشرت 194 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب (341) من 963 جامعة.

ثم "جامعة عين شمس نشرت 105 بحثا وشغلت الجامعة الترتيب (582 من 963 جامعة) ثم جامعة المنصورة نشرت 97 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب (681 من 963 جامعة) ثم جامعة الإسكندرية نشرت 91 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب (730 من 963 جامعة)، وجامعة الزقازيق نشرت 72 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب (834 من 963 جامعة).

ووفقاً لنتائج تصنيف Leiden الهولندي 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع (الصناعة) هي جامعة القاهرة نشرت 217 بحثا وجامعة عين شمس نشرت 142 بحثا، وجامعة الإسكندرية نشرت 104 بحثا، وجامعة المنصورة نشرت 68 بحثا، وجامعة الزقازيق نشرت 39 بحثا، كما أنه ووفقاً لنتائج تصنيفLeiden الهولندي 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية هي: جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثا، و جامعة عين شمس نشرت 3248 بحثا، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثا، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحثا، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثا.

جدير بالذكر أن تصنيفCWTS Leiden الهولندى يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي في قاعدة بيانات Web of Science ، والتي تدار بواسطة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، وبحد أقصى 50% من قائمة المجلات العالمية.

ولا يعتمد التصنيف في تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة في المجلات غير المفهرسة في قاعدة بيانات Web of Science، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في الوصول المفتوح open access والتنوع بين الجنسين.

وأخيراً شملت العلوم التي يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.