"الكهرباء": مليار و700 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة التخطيط رصدت مليار و700 مليون جنيه؛ لتحويل كابلات الكهرباء الهوائية (جهد متوسط) إلى كابلات أرضية، لاسيما في الأماكن الأكثر خطورة، طبقا للتنسيق مع التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر بشأن استبدال أسلاك الضغط المتوسط بدائرة قوص وقفط بمحافظة قنا بكابلات أرضية كونها تعوق التوسع الأفقي والرأسي للمباني علاوة على خطورتها على المواطنين.

وتعقيبًا على حديث البرلماني أكد شاكر، أن الخطوط الهوائية ليس فيها نوع من الخطر وهناك دول أجنبية تستخدمها، الخطر يمكن إذا تجاوز البناء حدود الأمان في المسافات لاسيما مع تعديات البناء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المجهود المبذول لتحسين شبكات تورزيع الكهرباء، قائلاً: "حجم المجهود الخيالي فوق ما حد يتخيل".