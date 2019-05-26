نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات احتفالية "يوم الشباب الإفريقي" برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ورابطة التواصل الإفريقي التابعة لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، وذلك برحاب جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى كلمته التى ألقتها الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية نيابة عنه، أن مصر تولي أهمية كبرى للقارة الإفريقية باعتبارها عمقًا استراتيجيا لها، وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز علاقات التعاون مع أشقائها بالقارة، مؤكدًا ما توليه القيادة السياسة من أهمية للقارة الإفريقية في ضوء رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقي هذا العام، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعميق العلاقات بين الطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والمجتمع المصري، وزيادة تفاعلهم واندماجهم فى المجتمع من خلال ممارستهم للأنشطة المختلفة، وكذلك تقليل شعور الاغتراب لديهم، موضحًا أن مصر تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء فى الاتحاد الإفريقى؛ لبناء قدرات الشباب الإفريقى لتحقيق أجندة إفريقيا 2063.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بهذه الاحتفالية، والتي تقام داخل الجامعات المصرية على مستوي قارة إفريقيا، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية داخل القارة الإفريقية على مر التاريخ.

تضمنت الاحتفالية فقرات رياضية شملت "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية" بين الطلاب الأفارقة المتواجدين بمصر، بجانب مشاركات فنية للمواهب "غناء وشعر" وفقرة التنورة المصرية.

شهد الاحتفالية الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا"، ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، وعدد من رؤساء الجامعات والاتحادات، وممثلو الجمعية الإفريقية.