نظم شباب مشروع "معا من أجل تنمية مصر" موائد إفطار جماعية بنزلة الفلاحين، وعزبة زكريا، وطحا، وأبو قرقاص البلد، في محافظة المنيا، تحت رعاية الكنيسة الأسقفية، ونيافة المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومؤسسة مصر الخير وفضيلة الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالتعاون مع جمعية الصعيد.

وصرح سليم واصف مدير مشروع "معا من أجل تنمية مصر" أن الشباب قاموا بدعوة المسئولين في هذه المجتمعات والمناطق للحضور، وقام الشباب بعرض الإنجازات التى تم تحقيقها منذ يناير الماضي والمبادرات المجتمعية التى سيقومون بتنفيذها لخير مجتمعاتهم االمحلية، كما تم توزيع الجوائز على الشباب المشارك فى دورات رياضية رمضانية بهذه المناطق.

كما نظم المشروع إفطار جماعي للشباب بمدينة منوف الذى شارك في دورة بناء القدرات بهدف تأكيد التعايش المشترك، وتعظيم دور العمل.