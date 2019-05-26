مميش: قناة السويس تفتح شرايينها لجميع المستثمرين من كافة دول العالم

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن فرص الاستثمار بمحور قناة السويس واعدة للغاية، ويستقبل المحور استثمارات عربية وأجنبية بشكل دوري، ويفتح شرايينه أمام جميع المستثمرين من كافة دول العالم، مشيرا إلى الزيادة الملموسة في معدلات العبور بقناة السويس.

جاء ذلك خلال حفل إفطار شركة كلاركسون بلاتوه للوكالة الملاحية والنقل البحري، والذي أكد فيه أن تنمية محور قناة السويس تعد إضافة لخريطة الاستثمار العالمية، وأثنى مميش بدور الشركة في جذب الاستثمارات، والاستشارات البحرية، وجذب السفن العملاقة للقناة.

حضر الحفل قيادات هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، والمواني المصرية، وممثلي كبرى الشركات العالمة بقطاع النقل البحري واستيراد خام الحديد والفحم والقمح، المتعاونة مع هذه الشركة، حيث كان في استقبالهم المدير الإقليمي للشركة عصام بله، واللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي رحب بدوره بضيوف الحفل .

وتعد شركة كلاركسون بلاتوه أكبر الشركات العالمية في مجال النقل البحري والاستشارات البحرية، منذ أكثر من 165 عاما في مختلف انحاء العالم.وتتعاون الشركة مع هيئة قناة السويس كوكيل ملاحي واستشاري تسويقي لسياسات الهيئة.