نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وجود أي نية لديه لاعتناق الدين الاسلامي، في رد منه على سؤال وجه له من أحد متابعيه على حسابه الشخصي على "تويتر"، والذي قال له: "هو سؤال أنت لو جه يوم اقتنعت بالإسلام ودخلت الإسلام، هما البابا تواضرس ممكن يعمل معاك زي أي حد بيأسلم".

وقال ساويرس: "مش هيحصل أساسا.. أنا سعيد بدينى ومؤمن به.. وبحترم كل الأديان وحرية كل إنسان في إختيار دينه".

يذكر أن رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، من مواليد 17 يونيو 1955 ويبلغ من العمر 63 عاما، وهو من مواليد القاهرة، ويعتنق الديانية المسيحية، وهو متزوج من السيدة غادة جميل، وأنجب منها أنسي ساويرس، ويسرية لوزا ساويرس.