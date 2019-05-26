أعلن الدكتور على الأمين، مدير المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، أن المركز ساهم بشكل مباشر في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف للقضاء علي قوائم انتظار المرضى من خلال إجراء عمليات القسطرة التشخيصية وتركيب الدعامات، وجرى الانتهاء من إجراء 300 عملية قسطرة تشخيصية ودعامات.

وأوضح مدير مركز القلب بجامعة الأزهر، أن جميع الحالات، التي جرى إجراء عمليات القسطرة وتركيب الدعامات لها، تماثلت للشفاء التام وخرجت من المركز.

كما أوضح مدير مركز القلب، أنه جار الإعداد والتجهيز للبدء في المرحلة الثانية، والتي تستهدف القضاء نهائيا على قوائم انتظار المرضى في مجال جراحات القلب.

وأكد مدير مركز القلب، أن هذه الجهود، التي تبذل من خلال أطباء مركز القلب تاتى في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، على الإسهام الجاد والفعال في جميع مبادرات الارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية في شتى ربوع الوطن، لافتا إلى أن هناك تعاقد بين هيئة التأمين الصحي ومركز القلب بجامعة الأزهر.