حرصت الفنانة الأردنية مي سليم على تهنئة الشعب الأردني بعيد الاستقلال، الذي يحتفل به الشعب الأردني، اليوم، مع العاهل الأردني الملك بعدالله الثاني.

وغردت مي عبر صفحتها الرسمية بتويتر قائلة: "اللهم احفظ الأردن ملكًا وشعبًا وجيشًا وأرضًا".