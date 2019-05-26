العلاج الطبيعي تحذر منتحلي الصفة: نحن على اتصال دائم بالنائب العام

أعلن الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، اتخاذ النقابة خطوات عدة لمحاربة منتحلي الصفة في مهنة العلاج الطبيعي، لا سيما من يستخدمون اسم وصفة "أخصائي علاج طبيعي".

وأكد، في بيان له، اليوم، أن النقابة ستتصدى لمن يقوم باستخدام اسم وصفة أخصائي علاج طبيعي، وأن الرقابة الإدارية والنيابة العامة هم على رأس محاربة هؤلاء الذين يضرون بصحة أبناء الشعب المصري، ويتاجرون بآلامه، من أجل المال والمكاسب الشخصية.

وأضاف سعد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى أولويات جادة وضرورية وشديدة، وملزمة لكل والمختصين بتطوير العلاج والتأمين الصحي بمصر منذ تولية الرئاسة، أملا أن يحصل المريض على العلاج بالشكل الأمثل، عن طريق المختصين في كل المجالات الطبية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي في مصر، وهو ما يؤكد ضرورة أن لا يتدخل أي شخص بأي صفة سواء خريج تربية رياضية، أو من منتسبي الطب الطبيعي، لاستغلال مهنة العلاج الطبيعي باسم أخصائي العلاج الطبيعي.

وأوضح سعد، أن هناك بعض خريجي كلية التربية الرياضية، قسم علوم الصحة الرياضية، يستبيحون ممارسة اختصصات أخصائي العلاج الطبيعي، محذراَ إياهم بأن النقابة و فروعها ومؤسساتها حريصة كل الحرص على أن يقفوا موقفا حاسما ضدهم لأنهم يستخدمون اسم العلاج الطبيعي، للظفر بثقة المرضى.

واستطرد: أن النقابة تقدر كل منتسبي التربية الرياضية، وعلى رأسها مواد الصحة الرياضية، التي تناشد وزراة التربية والتعليم، على ضرورة اعتمادها كمادة أساسية للطلاب في المراحل الدراسية الأساسية، من أجل الاهتمام بالرياضة والتي تولي الدولية المصرية جميعها كل الاهتمام بها، لكن لا يجب على خريجي التربية الرياضية قسم الصحة الرياضية، أن يستخدموا الأجهزة الطبية وأن يعالجوا المرضى، لأنهم غير مؤهلين لهذا وهذا يضر باسم وسمعة الطب المصري داخل وخارج البلاد.

وشدد نقيب العلاج الطبيعي أن النقابة تسير على الطريق الصحيح من أجل محاربة كل من يدعي أو يستخدم اسم العلاج الطبيعي في مصر، دون خريجي كليات العلاج الطبيعي، وما يعادلها، مؤكدا أن النقابة على اتصال دائم بالنائب العام، والرقابة الإدارية، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، من أجل التصدى لمن تسول له نفسه بأن يمتهن أو ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي.