أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 432,062 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيًا.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتان ونصف الساعة، أداء 387,085 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98.23%، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 142,358 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 44,977 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبا وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11,560 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا.

وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ومنها بمحافظة الأقصر، وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغوا المراقب بأنهم نسوا باسورد التابلت الخاص بهم، على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة دمياط، قيام طالب بالإبلاغ عن سرقة التابلت الخاص به ومعه محضر الشرطة، تم التواصل مع الغرفة والسماح للطالب بأداء الامتحان إلكترونياً على التابلت الخاص بالمعلم إذا توفر ذلك أو تمكين الطالب من أداء الامتحان ورقيًا إذا لم يتوفر التابلت.

كما رصدت الغرفة بمحافظة سوهاج، شكوى مدرسة بشأن أكواد الامتحانات وتم التنبيه عليهم بامتحان الطلاب ورقيًا وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.

كما رصدت الغرفة، بمحافظة الجيزة بعض الطلاب أرادوا الخروج من اللجنة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وتم التنبيه عليهم بعدم الخروج من اللجنة حتي انتهاء الوقت طبقاً للتعليمات المرسلة مسبقاً من الوزارة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وتؤكد أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى تدريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.