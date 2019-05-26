رامي عياش: "أغاني المهرجانات هتاخد فترتها وتموت"

أعلن المطرب رامي عياش سعادته بسبب مشاركته للنجمة فيفي عبده بفيديو كليب أغنيته "يا سكاكر السكر يا مسكر"، والتي يتضمنها ألبومه الجديد.

وقال "عياش" خلال استضافته ببرنامج "عايشة شو" والذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان والمذاع على فضائية "النهار" أن أغاني المهرجانات والتي ظهرت منذ وقت قصير ستأخذ فترتها وتموت، موضحا أنها لا تعبر عن الشعب ولكنها موجة وستنقضي.

وأضاف أن تلك الأغاني موجودة أيضا في لبنان ولها جمهور خاص بها، ولكنها تختلف عن أغاني المهرجنات المصرية في أنها لا تعتمد على المزمار والطبل بشكل كبير.