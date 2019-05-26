أكدت وزارة الأوقاف أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة، التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، "لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك".

وأكدت عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد، التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

وحذرت من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، "فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة ، ويحب أن نخلص نياتنا لله عز وحل، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله".

وأعلنت عن تكليف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، وعضوية الدكتور سيد عبدالباري، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العسيوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشؤون الوجه البحري، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام التفتيش، بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد الدائم من اليوم إلى انتهاء صلاة عيد الفطر.