قالت وزارة الخارجية القطرية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكة المكرمة، التي تنعقد 30 مايو الجاري.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، اليوم، بحسب "روسيا اليوم".

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

تأتي هذه الدعوة حرصا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من الهجوم على محطتين لضخ النفط بالمملكة، لما له من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وإمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تستضيف السعودية 3 قمم قريباً، منها القمة الإسلامية العادية، في العشر الأواخر من شهر رمضان، بمشاركة ملوك ورؤساء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، باستثناء سوريا المعلقة عضويتها.