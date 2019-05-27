أعربت الفنانة كارمن سليمان، عن سعادتها بفوز نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وغردت كارمن، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ألف مبروك لمصر وللزمالك بطولة الكونفيدرالية".