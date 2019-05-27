احتفل الفنان محمد هنيدي بفوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على نهضة بركان الجزائري.

ونشر هنيدي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لكأس الكونفدرالية وعلق عليها قائلا: "بركان مين ده احنا معلمين".

ونشر هنيدي فيديو "رقص واحتفالات للصباح الكونفدراليه يا زمالك".

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، وانتهاء تلك المواجهة في النهاية لمصلحة الزمالك بنتيجة 5 - 3 بركلات الجزاء الترجيحية.