نفى مصدر أمني ما تردد عن حدوث إطلاق نار على كمين بمنطقة الشروق وإصابة فردي شرطة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المنطقة المذكورة شهدت حادث سير، إذ اصطدمت سيارة شرطة بأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة.