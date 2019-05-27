مسلسل سوبر ميرو| الحلقة 21: "أميرة طفطف" تبلغ "ليمون" بفسخ خطبتهما

أبلغت "أميرة طفطف"، التي تجسد شخصيتها إيمي سمير غانم، خطيبها "ليمون" الذي يجسد شخصيته أحمد سلطان، برغبتها في فسخ خطبتهما، حيث أعلنت ذلك على الملأ، في الجريدة التي يعملان بها.

أما "سوبر ميرو"، التي وقعت في قبضة "عصابة كوبرا"، لدى ذهابها لحضور عيد ميلاد نجل "الفاجر"، فلم تكن إلا شخصًا مزيفًا.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.