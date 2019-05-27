الإفتاء تنصح المسلمين بصلاة التسابيح في رمضان لتفريج الكرب

نصحت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، المسلمين، بقيام "صلاة التسابيح" في تلك الليالي المباركة ولو لمرة واحدة، وهي التي تكفر الذنوب وتفرج الكروب وتيسر العسير، ويقضي الله بها الحاجات ويؤمن الروعات ويستر العورات.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كيفية أداء الصلاة، وتكون بأربع ركعات -تسليمة واحدة -، وفي كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة تختارها، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم تلك التسبيحات "سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر"، 15 مرة، ثم تركع، وبعد التسبيح المعتاد بالركوع، تقول التسبيحات المذكورة، 10 مرات.

وأضافت الدار، أنه وبعد رفع الرأس من الركوع، تقول: سمع الله لمن حمده… إلخ، ثم التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم تهوى ساجدا وبعد التسبيح المعتاد بالسجود تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، وترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد، فتقول التسبيحات المذكورة 10مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، وترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، فيكون بذلك قد أتم المصلي 75 تسبيحة في كل ركعة.

ويتم فعل ذلك أربع مرات أي في الركعات الأربع بـ 300 تسبيحة، وتأكيد فعلها، بحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ للعباس رضى الله عنه: "إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة".

ودعاؤها هو ما زاد الطبراني بقوله "إذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام": "اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملا ً استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك في النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها، حسن ظني بك، سبحان خالق النور"، ويزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.

ويستحسن أن تكون القراءة في الركعات الأربع، بعد الفاتحة، سورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن، ليحصل أكبر قدر من الثواب، فمثلا يقرأ في الأولى "الزلزلة" والثانية "الكافرون" والثالثة "النصر" والرابعة "الإخلاص"، وتصلى في جماعة، ويجوز صلاتها منفردا.