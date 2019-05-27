تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، أمس، من كشف غموض العثور على جثة في حالة انتفاخ، وغير واضحة المعالم بترعة المرة بمنطقة الكوامل، في أثناء تطهير حفار للترعة، وتبين أن وراء الجريمة عاطلين، وبالقبض عليهما اعترفا باستدراج المجني عليه والتخلص منه بإطلاق عيار ناري وإلقاء جثته في الترعة لخلافات مالية.

أخطر اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، من المقدم علي الصغير، رئيس مباحث مركز سوهاج، بورود بلاغ بالعثور على جثة لذكر "مجهول الهوية" في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه في حالة انتفاخ غير واضحة الملامح، وبمناظرتها تبين خروج جزء من الأحشاء بالقرب من الصدر من الناحية اليسرى.

ووجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك وفرع الأمن العام، ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهود فريق البحث إلى أن الجثة للمدعو "محمد. ا. م" 18 عاما، عامل، ويقيم في سوهاج، وأن مرتكبي الواقعة كلا من "حسن. ا. م" 27 عاما عاطل، "عماد. م. ع" 18 عاما، عاطل.

ضبط المتهمان في أحد الأكمنة وبحوزة الأول "بندقية خرطوش"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وأضافا باستدراج المجني عليه، وإطلاق الأول عيار ناري من السلاح المضبوط مما أدى لوفاته والتخلص من الجثة بالترعة المشار إليها مكان العثور عليها.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.