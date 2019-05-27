رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا المُشَكَلة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول «إيجبس 2020» للوقوف على إجراءات الاعداد لتنظيم هذا الحدث فى نسخته الرابعة والمقرر ان يقام خلال الفترة مابين 11- 13 فبراير من العام المقبل تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بقطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية في مصر الراعية للحدث إلى جانب مسؤولي شركة دي إم جي العالمية المسؤولة عن تنظيمه.

وأكد المهندس طارق الملا، أن المؤتمر والمعرض الدولي إيجبس 2020 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يأتي في ظل النجاح الملموس للمؤتمرات الثلاثة السابقة والتي نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى ورؤساء المنظمات البترولية الدولية وكبار المسؤولين والشخصيات في مجال البترول والغاز إقليميا ودوليا، مشيرا إلى نجاح هذا الحدث في إظهار قدرة صناعة البترول والغاز المصرية أمام العالم على تحقيق نجاحات غير مسبوقة وتنفيذ مشروعات كبرى، وأنها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشركات الكبرى، مضيفا أن المؤتمر الرابع سيلقي الضوء على منطقة شمال أفريقيا، وكذلك البحر المتوسط خاصة في ظل ما تشهده منطقة شرق المتوسط من تعاون إقليمي غير مسبوق لاستغلال موارد الغاز والتي تشكل مصر الركيزة الأساسية فيه من خلال ما تمتلكه من مقومات كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الإعداد لإقامة المؤتمر والمعرض المصاحب، والذي سيشهد زيادة في المساحة المقام عليها في ضوء الإقبال المتوقع على المشاركة بعد نجاح المؤتمر الثالث، وأن يجتذب أعدادا من الزائرين والمشاركين تفوق إيجبس 2019.

ومن المقرر، زيادة عدد الجلسات الفنية المتخصصة لأنشطة البترول والغاز فى " ايجبس 2020 " لتغطى 15 مجالا وموضوعا رئيسيا في الصناعة، ويجرى حاليا تلقى الأبحاث العلمية واوراق العمل المقدمة للمؤتمر، وسيشهد المؤتمر جلسات استراتيجية متنوعة بمشاركة عدد من وزراء البترول من دول العالم وقادة ومسؤولي كبريات الشركات العالمية لإلقاء الضوء على أحدث مستجدات صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية البترولية فى مصر، والقضايا محل الاهتمام فى الصناعة البترولية، بالإضافة إلى جلسات خاصة بالاستثمار والتمويل فى صناعة البترول والغاز. كما يتضمن المؤتمر جلسات نقاشية عن الأمن والسلامة في قطاع الطاقة ودور المرأة في هذا القطاع الحيوي، ويخصص عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة في السلامة وحماية البيئة وجوائز للعناصر النسائية الأكثر تميزا في قطاع البترول.