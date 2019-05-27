الدولار يفقد قرشا جديدا.. و6 بنوك الأقل سعرا للشراء

واصل الدولار هبوطه، في بداية اليوم، ليفقد قرشًا لتصبح حصيلة التراجعات 103، في البنك الأهلي المصري". وسجّل الدولار 16.82 جنيه للشراء، و16.92 جنيه للبيع، وهو أقل عما سجله، أمس وتعد بنوك "كريدي أجريكول - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - البنك التجاري الدولي - المصرف العربي الدولي" الأقل سعرا لشراء الدولار بـ17.80 جنيه للشراء مقابل 16.90 جنيه للبيع.

فيما احتل مصرف أبو ظبي قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار ليباع الدولار بـ 17.95 جنيه، مقابل 16.85 جنيه للشراء. فيما استقرت أسعار العملات العربية، ليباع الريال السعودي بـ4.51، كما بيع الدرهم الإماراتي بـ4.61 جنيه.