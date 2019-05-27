الدولار يفقد قرشا جديدا.. و6 بنوك الأقل سعرا للشراء

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الزمالك يتفرغ لمشكلات الدوري ويهدد بالانسحاب

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إحالة المتهمين بسرقة "سوبر ماركت" شهير في الدقي للمحاكمة الجنائية

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