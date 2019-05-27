تستضيف الإعلامية عايشة عثمان في برنامجها "عايشة شو"، الفنانة لطيفة في حلقة من جزئين، تتحدث فيهما عن مرض والدتها، وكيف أثر ذلك على حياتها بشكل عام.

كما ستخوض عايشة في تفاصيل ألبوماتها الفنية، بعد إنتاجها جميع ألبوماتها ما عدا واحدًا.

كما ستتحدث النجمة أيضًا عن تجربتها التمثيلية وسر إنتاجها لمسلسل "كلمة سر"، وحقيقة الخلافات بينها وبين الفنان هشام سليم.

عايشة عثمان، إعلامية تونسية، عملت كمقدمة برامج اخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي.

كما قامت عايشة بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.