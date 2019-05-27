"أورمان المنوفية" تنظم معرضا للملابس الجديدة

قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه جرى تنظيم معرض للملابس والأحذية الجديدة بقرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي استعدادا لقدوم عيد الفطر المبارك.

أفاد درغام أنه جرى توزيع (1155) طقم ملابس جديدة و150 حذاء جديد وجرى توزيع (54) ثوب قماش جديد بالمجان، مؤكدا أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يجرى تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.