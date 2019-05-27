أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لأول مرة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار "تصميم أفضل شعار" لمجموعة من برامجها، حيث تُقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التي تهدف إلى احتضان ودعم المبتكرين من كافة أطياف المجتمع من طلاب الجامعات وأفراد المجتمع المحلي والشركات التكنولوجية الناشئة؛ إضافة إلى إنشاء مكتب متكامل للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمخترعين، وهو مكتب براءات الاختراع المصري، كما تُطلق أكاديمية "الويبو" بهدف رفع الوعي بمجال الملكية الفكرية.

وسيتم اختيار أفضل خمس شعارات بموجب شعار واحد لكل من "مشروعات التخرج، برنامج القاهرة تبتكر، طبق فكرتك، مكتب براءات الاختراع المصري، أكاديمية الويبو"؛ على أن يكون العمل من الإبداع الشخصي، أصلى وغير مقلد، وان يتسم بالابتكارية ويحوى فكر جديد، وان تكون التصميمات ذات طابع ترويجي، ويجب أن تكون الشعارات المقدمة مختلفة عن الشعارات الحالية بطريقة تبرز دور كل منها وتناسب طبيعتها، وأن يقوم صاحب العمل بالتنازل عنه للأكاديمية حتى تتمكن من استخدامه على جميع أوراقها الرسمية والمواقع الإلكترونية وكافة وسائل الإعلام، على أن يتم ذكر بيانات أصحاب الأعمال الفائزة على الموقع الرسمي للأكاديمية، حفاظاً على حقوقهم الأدبية.

وللتعرف على مراحل المسابقة يمكن الدخول على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg.

وللتسجيل وملء استمارة التقدم اعتباراً من اليوم من خلال الرابط التالي http://forms.asrt.sci.eg/bestDesign/ في موعد اقصاه 27 يونيو 2019، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، ثم يتم إجراء عملية التصنيف الأولى طبقًا للبرنامج المقدم له الشعار تمهيدًا لإجراء عملية التقييم لها، حيث سيتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة لتحديد الشعارات المتميزة التي تم قبولها تمهيداً لعرضها على رئيس الأكاديمية، ثم الوصول للمرحلة النهائية من إعلان النتائج وتوزيع الجوائز، وسيحظي الفائز الأول عن كل شعار على جائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي قدرها 20 ألف جنيه.