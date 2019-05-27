اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2019 بنسبة نجاح بلغت 81.3% من المتقدمين للامتحانات.

وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول بلغ 8330 طالبًا وطالبة حضر منهم 8053 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 6547 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

أشارت مرتجى، إلى أن الأوائل هم كل من أروه خميس علي، أسماء أحمد سليم، حنان جمال محمد، سارة إيهاب محمد، فاطمة سعيد السيد، نورة زويد سليمان، دعاء حمد سلامة، حازم سالم سليمان، شهد وليد سعد، سينين رسمي عبد الغفور، هاجر إسماعيل محمد.