تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، البيان الختامي للحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن في الفترة من 30 مارس حتى 9 مايو للعام 2019م، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطري.

بلغ إجمالي الحيوانات التي جرى تحصينها ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن 190 ألفا و778 حيوان، حيث بلغ إجمالي تعداد 2015 المعتمد من الهيئة 159 ألفا و759 حيوان، من بينها "99431 أبقار، و60328 أغنام وماعز".

كما بلغت نسبة التحصين 119%، من بينه 147.5% أبقار، و72.9% أغنام وماعز، وإجمالي تعداد 2019 بلغ 176 ألفا و354 حيوانا، كما بلغ إجمالي نسبة التحصين 108% من بينها 103.8% أبقار، و 125.8% أغنام وماعز.