"سوريا الديمقراطية" تنفي علاقتها برفعت الأسد

نفت قوات سوريا الديمقراطية، ما تردد في قنوات ووسائل إعلامية، بشأن وجود أي قنوات اتصال تربطها برفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، ووجود اتفاق على جملة من النقاط بمباركة التحالف الدولي، والترخيص لجمعية مشبوهة عائدة لرفعت الأسد لمزاولة عملها في مناطق الإدارة الذاتية تحت غطاء إنساني.

وأضافت "قسد" في بيان عنها نقلته "روسيا اليوم": "نؤكد للرأي العام أنّ المتداول عبر وسائل الإعلام، عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ومن يروج أخبارا كهذه يسعى لتقويض جهود المجلس في مسعاه لحل الأزمة السورية، عبر الحوار المجتمعي والتشاركية وفق مسارها السياسي، ويجب توخي الحذر وتحري الصدق والحقيقة في نقل الأخبار، بعيدا عن فبركة الادعاءات الكاذبة وتلفيق الأخبار المزورة، والالتزام بالقواعد والمعايير الأخلاقية المتعارف عليها في مزاولة مهنة الإعلام".