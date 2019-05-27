قال الفنان سناء شافع، إنَّه انتهى من تصوير جميع مشاهده في مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، يوم الجمعة الماضية، مُعربًا عن سعادته لمُشاركته في هذا العمل، واصفًا تجربته في هذا العمل بقوله: "من التجارب التي أعتز بها بشكلٍ شخصي".

وأوضح "شافع"، لـ"الوطن" أنَّ قصة العمل وكذلك الإخراج، ظهرا في شكلٍ جيدٍ جدًا، مبينا أنَّ مصطفى شعبان نجح في تغيير جلده، وتقديم قصة جديدة، مُشيدًا بأداء الفنانة عائشة بن أحمد، قائلًا: "ممثلة واعدة، وسيكون لها مساحة في الفن المصري خلال السنوات المقبلة، وسوف يأتي منها خيرًا".

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله.