محلل سياسي: أردوغان سيحاول بشدة إنجاح حزبه في انتخابات إسطنبول

قال المحلل السياسي الكردي إبراهيم كابان، إنّ المعارضة التركية أصبحت تمتلك استراتيجية قوية، استطاعت من خلالها قلب الطاولة على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف كابان خلال مداخلة هاتفية من برلين مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ استراتيجية المعارضة نجحت في ضرب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنّ المحاولات العديدة لأردوغان من أجل إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، محاولة منه لإعادة السيطرة على المدينة، التي تعد من أكبر المدن التركية.

ولفت المحلل السياسي التركي إلى أنّ الإعادة ستكون في صالح المعارضة، بسبب التحالف الموجود بين المعارضة وحزب الشعب الجمهوري والحزب الكردي، الذين يشكلون قوة كبيرة في إسطنبول، كما ستكون في صالح المعارضة، موضحا أنّ أردوغان سيحاول تغيير نتيجة التصويت في الإعادة، لأنّها لن تكون في صالحه على الإطلاق.