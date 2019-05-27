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الزمالك يتفرغ لمشكلات الدوري ويهدد بالانسحاب

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موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 27-5-2019 في مصر

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 27-5-2019 في مصر

"المؤتمر" يدشن أكاديمية الكادر السياسي لتأهيل الشباب للمحليات والنواب

"المؤتمر" يدشن أكاديمية الكادر السياسي لتأهيل الشباب للمحليات والنواب

بطول 12.5 متر.. أهالي الحضرة بالإسكندرية يصنعون فانوسا من "الألوميتال"

بطول 12.5 متر.. أهالي الحضرة بالإسكندرية يصنعون فانوسا من "الألوميتال"

سوق "الكحك البيتي" في الإسكندرية: "أرخص وأطعم" من الجاهز في المحلات

سوق "الكحك البيتي" في الإسكندرية: "أرخص وأطعم" من الجاهز في المحلات

محلل سياسي: أردوغان سيحاول بشدة إنجاح حزبه في انتخابات إسطنبول

محلل سياسي: أردوغان سيحاول بشدة إنجاح حزبه في انتخابات إسطنبول

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة بالأسلحة في الإسماعيلية

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة بالأسلحة في الإسماعيلية

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أفريقيا يا عالم.. أنجولا: حلو الفطار «كوكادا أماريلا»

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