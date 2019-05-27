أصيب 3 أشخاص، بطلقات نارية في أماكن متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية بمنطقة الضبعية دائرة مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة قرية الضبعية دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة كلا من "محمد علي عبد الرحمن" 25 عاما، بطلق ناري بالصدر، و"حمادة محمد سليمان"، 33 عاما، مصاب بطلق ناري في الزراع الأيسر، و"أحمد محمد علي" 27 عاما مصاب بطلق ناري في الوجه، وجميعهم مقيمين بذات عنوان المشاجرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام والمركز الطبي العالمي لتلقي العلاج للازم.

انتقل إلى مكان البلاغ العقيد عصام عطوان مفتش مباحث المديرية، والمقدم هاني عبد الهادي رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي، ومعاونيه، وتمكنا من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهم ويدعى "حسين. م . إ" والسلاح الناري المستخدم، وحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.