اتهم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، نظامى قطر وتركيا بتمويل عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة، من أجل تشويه صورة مصر فى الإعلام العالمي.

وقال "حسب الله"، في بيان له، إنه لم تمر سوى أسابيع على مقال المزور أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية الذى نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وسعى فيه للهجوم على مصر، إلا وخرج أيضا عمرو دراج رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان فى الخارج بمقال في صحيفة "الجارديان" البريطانية ليهاجم هو الآخر مصر، ويواصل حملة الإخوان التحريضية ضد الدولة المصرية، بل ويهاجم دول الغرب بسبب عدم تعاونها مع الإخوان.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، أن مقال الإرهابي عمرو دراج بالصحيفة البريطانية يكشف المخطط الذى تديره الإخوان بالتعاون مع قطر وتركيا فى تمويل حملات الإخوان التحريضية عبر الصحف الغربية، وشراء مساحات فى صحف بريطانية وأمريكية لنشر مقالات لقيادات وحلفاء للإخوان.

وأشار إلى أن المقال الذى كتبه جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية منذ أكثر من عامين فى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، رغم أنه متواجد داخل السجون يحاكم فى قضايا متعلقة بالإرهاب يؤكد سعى القيادى الإخوانى المسجون عبر الصحيفة الأمريكية إلى تجميل صورة الإخوان خارجيا.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن الرأى العام المصرى والعالمى اصبح على وعى وإدراك كاملين أن مثل تلك المقالات التى يتم نشرها عبر صحف غربية من قيادات إخوانية تكون مدفوعة الأجر، والهدف منها التحريض ضد الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى والأمريكى، وتجميل صورة الإخوان أمام المجتمع الدولى مؤكدًا أن كل ما تحتويه مقالات أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لا اساس له على أرض الواقع، متابعًا: "كله كذب فى كذب".

وتابع في بيانه: "محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مصر بالخارج باءت بالفشل الذريع، وأكبر دليل على ذلك اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إلى تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى، واتجاه عدد من الدول الأوروبية لإتخاذ نفس الخطوة".