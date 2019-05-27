قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى بدء حفر آبار مياه شرب بالمركز بتكلفة إجمالية 10 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضاف "الطماوي"، في بيان اليوم، أنه سيجري حفر بئر مياه شرب بمحطة التنقية بجوار مدرسة الخارجة الزراعية، وبئر ثانية بمحطة الخارجة رقم 12، بينما البئر الثالثة في قرية المنيرة شمال المدينة، وذلك بهدف زيادة معدلات ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين، ودعم منظومة تشغيل المياه لـ24 ساعة.

وأوضح أنه سيجري الانتهاء من حفر هذه الآبار بعد 4 أشهر من الآن، لتدخل الخدمة مباشرة، في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام.