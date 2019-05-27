استعاد عبدالواحد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم سابقا، ذكريات بطولة أمم أفريقيا 2006، وإصابته قبل البطولة بـ6 أشهر، ومحاولته اللحاق بالبطولة، وانضمامه لمعسكر البطولة قبل البطولة بشهر حيث كان يتسكمل العلاج في المعسكر، "الفترة دي كانت من أفضل فترات حياتي فنيا".

وقال عبدالواحد السيد، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "أسياد افريقيا"، على "راديو 9090"، إن الكابتن أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر في ذلك الوقت والكابتن حسن شحاته، المدير الفني للفريق، كانا قد قررا أنه هو الحارس الأساسي في البطولة، ولكن مباراة جنوب أفريقيا قبل البطولة لم يوفق به، وبعدها تحدث مع الكابتن أحمد سليمان وقاله له إنه غير جاهز للعب البطولة، وإن الشخص الجاهز هو الكابتن عصام الحضري، وبالفعل كان موفقا، والبطولة كانت من نصيب مصر، "مهما اتعملت بطولات في مصر ما أعتقدش 2006 دي تتكرر، هي نسخة لن تتكرر، و2019 لا أعتقد أنها ستكون بنفس الروح".

وأضاف عبدالواحد أنه بعدما عاش أجواء البطولة والروح التي كانت موجودة، كان يتمنى أن يشارك ويلعب في البطولة، وبالأخص مباراة ضربات الترجيح، "بطولة 2006 أخدناها بالجمهور والتوفيق ودعاء الوالدين، وبطولة 2008 وفي 2010 المنتخب أصبح له ثقل فني".

وتحدث عبدالواحد السيد عن مكافأت بطولة "أمم أفريقيا 2006"، "الكابتن حسن شحاتة كان بيساوي اللي لعب باللي ملعبش، ولكن لاعبي المنتخب لم يكن ليشغلهم الأموال، ولكن المجموعة التي لعبت البطولة استفادوا بعقود الإعلانات، وغيرها".

واستكمل عبدالواحد حديثه بأنه تعرض للكثير من الإصابات الصعبة في مشواره الكروي، وأجرى 9 عمليات كبرى، ومعظم إصاباته سببها التهور، وخصوصا في بدايته "كنت واخدها عافية والعضلة لو اتصابت مرة مبترجعش زي الأول، مهما حاولت، واتصابت بـ2 صليبي، ولم يحدث ذلك لحراس المرمى سوى لي وأحمد الشناوي".