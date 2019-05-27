محافظ كفر الشيخ: نقل مساكن العشوائيات بـ"منشية فؤاد" لعمارات حي الروضة

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، نقل مساكن العشوائيات من منشية فؤاد البحرية إلى العمارات السكنية بحي الروضة، غرب مدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، والمحاسب علي الطباخ، مدير الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال "طه"، إنه يتم مناقشة نقل مساكن العشوائيات من منشية فؤاد البحرية إلى العمارات السكنية بحي الروضة، ضمن جهود المحافظة لتسكين قاطني المناطق العشوائية المتهالكة التي تقع على شريط السكة الحديد، ومناطق الخطورة لأمان هذه الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لحصر الشقق والتلفيات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بشأن مساكن العشوائيات، محذرا أي شخص من محاولة تغيير شكل البيوت العشوائية حتى لو كان بناء حائط أو سقف.؟

وأوضح أن المحافظة مسؤولة بشكل كامل عن توفير سكن بديل لسكان المنطقة العشوائية بمنشأة فؤاد البحرية حفاظاً على أرواحهم.