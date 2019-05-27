وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات للتصدي بكل حزم لجميع صور التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بالتعاون مع هندسة ري أبو المطامير، اليوم، من تنفيذ إزالات على مساحة 19465 متر تعديات على ترع الري بناحية الكوبري الروسي، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، 6 حالات تعد على أراضي ملك الري بمساحة 620 مترا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قرار إزالة مبانى مخالفة على الأرض الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وغرفتين وحظيرة مواشي، بناحية قرية منشية راضي علي مساحة 4 قراريط تقريبا وتم ازالتها إزالة كلية.