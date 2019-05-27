ما زالت السيدات يتمتعن بفرص أقرب للبقاء على قيد الحياة، مقارنة بالرجال، وأن العمر الافتراضى للإناث أطول، حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقريره الصادر اليوم، بمناسبة اليوم العالمى لتنمية صحة المرأة، الذى أكد أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث ارتفع من 72.5 سنة فى 2014 إلى 74.7 سنة فى 2017، بينما ارتفع من 69.7 سنة للذكور فى 2014 إلى 72.3 للذكور فى 2018.

أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للنساء «المُسنات» فى الفئة العمرية من 60 - 64 سنة يمتد إلى 18.8 سنة فوق أعمارهن المحدّدة فى الفئة، مقابل 18.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) يصل إلى 8.5 سنة فوق العمر الافتراضى لهن، مقابل 9.7 سنة للذكور فى 2018، مؤكداً أن نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى، (قلب ودم)، انخفضت من 50.9% عام 2014 إلى 50.6٪ من إجمالى وفياتهن فى 2017، وكذلك نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمى من 9.5% عام 2014 إلى 8.9% من إجمالى وفياتهن فى 2017.

أمراض القلب والدم تسبب 50.6% من وفياتهن.. والأورام 6.4%

وانخفضت وفيات الإناث من 8.3% عام 2014 إلى 8% فى 2017 بسبب أمراض الجهاز التنفسى، بينما بلغت نسبة وفياتهن بسبب الأورام من 6.7% عام 2014 مقابل 6.4% عام 2017.

مايسة شوقى، نائب وزير الصحة سابقاً، وأستاذ الصحة العامة، أوضحت أن سبب الزيادة فى أعمار السيدات، هو تحسن الخدمات الصحية المقدمة خلال الـ12 عاماً السابقة ووجود تغطية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وارتفاع فى حجم التوعية المقدمة للمرأة، ووجود تحسن فى الخدمات العلاجية للأمراض المختلفة سواء الأمراض المعدية أو غير المعدية، والبرامج الصحية والوقائية التى تقدمها الدولة والتى تستهدف المرأة المعيلة والأم، وانخفاض الوفيات الناتجة عن الحمل بسبب جودة الخدمات المقدمة للنساء أثناء فترات الحمل.