عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للإسكان بهيئة الأوقاف المصرية السابقة، بغرامة تعادل ضعف أجرها، وذلك للتسبب في ضياع حق الهيئة في ثمن البدرومات المنشأة بالعمارات الاستثمارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحالة أصدرت تعليمات لبعض موظفي إدارة الإسكان بهيئة الأوقاف بإضافة البند الـ16 بعقود بيع الشقق السكنية بمشروع زهرة قليوب التابع للهيئة، بتحميل البدروم على اتحاد الشاغلين لعدد 110 وحدة سكنية دون موافقة السلطة المختصة، ما ترتب عليه حرمان الهيئة من إمكانية طرح 5 بدرومات محل المشروع للبيع بالمزاد والمقرر سعر الواحد فيهم 955 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضياع حق الهيئة من ثمن حصص البدرومات.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير اللجنة المشكلة انتهى إلى عدم عرض البند الخاص بالبدروم بالعمارات الاستثمارية بقليوب للاعتماد من السلطة المختصة، كما لم تتطرق كل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن بتسليم البدروم إلى اتحاد الشاغلين، لذا اعتبرت المحكمة أن تصرف المسؤولة مخالفة تأديبية تستوجب عقابها.