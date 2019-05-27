جدد المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

واقتحمت عناصر أمنية احتلالية المسجد الأقصى المبارك وتمركزت في ساحة المصلى القبلي، لتأمين اقتحامات المستوطنين والسياح للأقصى، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين الاقصى عبر باب المغاربة، وقامت بجولة في ساحة الأقصى، فيما قامت الشرطة بتغيير مسارها من ساحة باب المغاربة مرورا من أمام المصلى القبلي، إلى المصاطب الخلفية.

وارتفعت في الأيام الماضية وتيرة دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى، فيما وعد وزير أمن الاحتلال "جماعات الهيكل المزعوم" بفتح المسجد الأقصى لهم خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد طالبت يوم أمس، حكومة الاحتلال بـوقف فوري لاستفزازاتها في المسجد الأقصى.