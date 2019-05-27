صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران بأنه نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

وذكر المصدر، في بيان للشركة، مساء اليوم، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.

وأهابت الشركة بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.