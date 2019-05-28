مسلمون يؤدون صلاة المغرب بكنيسة في قويسنا بعد إفطار الوحدة الوطنية

المسلمون يؤدون صلاة المغرب بكنيسة في قويسنا بعد إفطار الوحدة الوطنية

نظمت كنيسة ماري جرجس بقرية ابنهس بمركز قويسنا إفطارا جماعيا داخل الكنيسة، برعاية الأب بنيامين والأب أنطونيوس.

حضر الإفطار اللواء أشرف موافي، رئيس مركز ومدينة قويسنا، والعشرات من أهالي القرية.

كما أدى المسلمون صلاة المغرب داخل الكنيسة.