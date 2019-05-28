أقام السفير ياسر عابد، القنصل العام المصري في سيدني، حفل إفطار لمبعوثي وزارة الأوقاف، وحضر الإفطار ممثلو الجمعيات الإسلامية والشيوخ الموفدين إلى سيدني، حيث تمت الإشادة بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الشيوخ المصريين بما أسهم في إضفاء أجواء الشهر الفضيل على المساجد التي يقيمون فيها الشعائر ، والدروس الدينية التي أسهمت في التعريف بمفاهيم الإسلام الوسطي السمح.

وأشاد القنصل العام بجهد شيوخ وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى المسئولية التي تقع على عاتق شيوخ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في تقديم صورة الإسلام السمحة وتمثيل الوطن بهذه الصورة المشرفة.

وشدد على حرص وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الأوقاف على استمرار إيفاد الشيوخ المصريين إلى الجمعيات المختلفة في سيدني، وعدم قصر هذا على شهر رمضان الفضيل فقط، وإنما ليمتد لإيفاد الشيوخ لمدد أطول على مدار العام، جنبا إلى جنب مع إيفاد من يرغب من أئمة أستراليا لتلقي دورات بالمؤسسات الأزهرية المختلفة بمصر.

فيما أعرب شيوخ وزارة الأوقاف الموفدين عن خالص تقديرهم للرعاية التي قدمتها القنصلية العامة والجمعيات الدينية المختلفة لهم أثناء تواجدهم في سيدني.