نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، مساء أمس الإثنين، حملة مكبرة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة أحياء الخارجة القديمة، حيث جرت إزالة منازل بشارع عين أم الزير وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تمت إزالة الحوائط ورفع المخلفات فى وجود تأمين من قوات الشرطة وطواقم الإسعاف تحسبا لحدوث أي إصابات.

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جرى تنفيذ قرارات الإزالة بناء على تقرير الجهات المختصة من لجنة إزالة العشوائيات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وذلك لكونها تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين بالمنطقة.