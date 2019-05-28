تشغيل 8 وحدات محلية قروية في الخارجة بالطاقة الشمسية بـ7 ملايين جنيه

قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، أمس الإثنين، إنه يجري حاليا توريد وتركيب وحدات الطاقة الشسمية للوحدات المحلية القروية بمركز الخارجة و8 وحدات قروية، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأضاف أحمد، أنه جرى عمل بروتوكول تعاون مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية، لتوريد وحدات الطاقة الشمسية، على أن يجري التوريد لكل المصالح الحكومية داخل المحافظة تباعا بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

وأوضح أحمد أنه يجري حاليا رفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر تجاه الممشى السياحي بالخارجة، ليكون جاهزا خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر المقبل.