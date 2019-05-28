"بلاد الجمال".. مبادرة لإعادة الوجه الحضاري لأسوان

تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، فعاليات الاحتفال بإطلاق مبادرة "بلاد الجمال" والتى تنظمها مؤسسة "نحمى تراثنا للتنمية" بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهات الحكومية، وذلك بحضور عادل منيب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، علاوة على أعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية والشركات والفنادق والشخصيات الدينية والعامة.

وخلال الاحتفالية أكد اللواء حازم عزت أهمية هذه المبادرة الرائدة ودورها الفعال للمساهمة فى إضفاء المظهر الجمالى لأسوان عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة، مشيداً بهذه المشاركة الإيجابية لمؤسسة نحمى تراثنا والتى تعد نموذجاً مشرفاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة حالياً لمواجهة التحديات والمشاكل اليومية وفى مقدمتها النظافة العامة والتطوير والتجميل.

وأوضح اللواء حازم عزب أن هذه المبادرة تعكس روح التلاحم والتعاون والتكامل الذى تعيشه مصرنا الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه فى مقدمة أولوياته، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بأسوان وإعلانه لتكون عاصمة للشباب الإفريقى وتحويلها إلى قبلة عالمية لاستضافة العديد من الأحداث والمؤتمرات والمهرجانات القارية والدولية.

ومن جانبه كشف عادل منيب بأن مبادرة (بلاد الجمال) تستمر لمدة أربعة شهور وتنقسم إلى مرحلتين حيث تستمر المرحلة الأولى منها على مدار شهر يتم خلاله استيفاء استمارات الترشيح لاختيار الجمعيات والمنظمات والكيانات المشاركة بالمبادرة، بجانب تحديد وتوزيع آليات العمل داخل الأحياء والمناطق المستهدفة، بينما تستمر المرحلة الثانية لمدة 3 شهور يتم خلالها تنظيم حملات للنظافة العامة والتجميل والتشجير ورفع الكفاءة داخل المناطق المستهدفة، بجانب حملات التوعية للاهتمام بالنظافة والصحة العامة والحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المبادرة سوف تضمن تنظيم مسابقة لأجمل حى لتحقيق المزيد من التشجيع وخلق روح من المنافسة من أجل إبراز الوجه الجمالى والحضارى للمناطق المستهدفة.