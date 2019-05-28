نظم القائمون مشروع ابنتي الغالية، التابع لمنظومة كوبتك أورفانز، أمسية رمضانية بقاعة فندق بسمة بمدينة قنا، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وحسين الباز وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال دين إسلامي ومسيحي.

بدأت فعاليات الأمسية بحفل إفطار يوم الثاني والعشرين من رمضان، لعدد يزيد عن 125 فردا من الشخصيات العامة وممثلين عن الجمعيات الشريكة في مشروع ابنتي الغالية.

تلاها تقديم فقرات إنشاد ديني لعدد من الشباب، بجانب فقرات فنية للأطفال، فضلا عن فقرات إنشاد إسلامي وإكليل مسيحي.

وقالت سلوى مرقص- مدير منطقة قنا لمشروع ابنتي الغالية، إن مشروع ابنتي الغالية أحد مشروعات هيئة كوبتك أورفانز، ويقوم على توفير فرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل في محبة وسلام وبروح الفريق، ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعى.

وأشارت مرقص إلى أن المشروع استهدف منذ بدايته وحتى الآن 13 ألف فتاة، وفي الدورة الجديدة يعمل المشروع مع 1600 فتاة منهن 700 فتاة بـ7 قرى.